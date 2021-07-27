Костевич – найстарша призерка Олімпіади з України, Омельчук – у топ-3

У вівторок, 27 липня, розіграли комплекти нагород у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті. Українці Олена Костевич та Олег Омельчук стали бронзовими призерами у Токіо.

Записали свої прізвища в історію українського спорту

Олена Костевич та Олег Омельчук принесли у скарбничку України третю бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо. Стрільці були сильнішими за суперників із Сербії (16:12).

Варто побачити "Бронза" на вагу "золота": нагородження Костевич та Омельчука на Олімпіаді-2020 – фото

Завдяки такому відмінному результату вони записали свої прізвища в історію найстарших призерів Олімпіади з України. Костевич здобула медаль у віці 36 років 104 днів. Вона стала найстаршою українською призеркою на Олімпійських іграх серед жінок.

Чемпіонка світу змогла побити рекорд Олени Антонової, яка спеціалізувалась на метанні диска, який тримався довгих 13 років (36 років 63 дні) Трійку у такому цікавому списку замикає Олена Пахольчик (вітрильний спорт) – 35 років 335 днів.

Омельчук увірвався у топ-3 такого рейтингу серед чоловіків. На момент здобуття "бронзи" Олегу було 38 років 50 днів. Найстарішим призером Олімпійських ігор з України залишається представник кульової стрільби Юрій Сухоруков. Він у 2008 році завоював "срібло".

Для Костевич ця медаль стала вже четвертою у кар'єрі. Спортсменка має звання олімпійської чемпіонки, яке здобула в Афінах (2004). Також вона двічі підіймалась на третє місце подіуму у Лондоні (2016).

Для Омельчука ця нагорода стала першою.

Днем раніше (26 липня) український шпажист Рейзлін несподівано став бронзовим призером у Токіо. Він став єдиним, хто пройшов перше коло та переміг італійця у бронзовому фіналі.

Третє місце у такому списку посідає шпажист Ігор Рейзлін, який у Токіо здобув "бронзу". Спортсмен здобув свою першу олімпійську нагороду у віці 37 років 168 днів.