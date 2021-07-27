Записали свої прізвища в історію українського спорту
Олена Костевич та Олег Омельчук принесли у скарбничку України третю бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо. Стрільці були сильнішими за суперників із Сербії (16:12).
Варто побачити "Бронза" на вагу "золота": нагородження Костевич та Омельчука на Олімпіаді-2020 – фото
Завдяки такому відмінному результату вони записали свої прізвища в історію найстарших призерів Олімпіади з України. Костевич здобула медаль у віці 36 років 104 днів. Вона стала найстаршою українською призеркою на Олімпійських іграх серед жінок.
- Чемпіонка світу змогла побити рекорд Олени Антонової, яка спеціалізувалась на метанні диска, який тримався довгих 13 років (36 років 63 дні) Трійку у такому цікавому списку замикає Олена Пахольчик (вітрильний спорт) – 35 років 335 днів.
Омельчук увірвався у топ-3 такого рейтингу серед чоловіків. На момент здобуття "бронзи" Олегу було 38 років 50 днів. Найстарішим призером Олімпійських ігор з України залишається представник кульової стрільби Юрій Сухоруков. Він у 2008 році завоював "срібло".
- Для Костевич ця медаль стала вже четвертою у кар'єрі. Спортсменка має звання олімпійської чемпіонки, яке здобула в Афінах (2004). Також вона двічі підіймалась на третє місце подіуму у Лондоні (2016).
- Для Омельчука ця нагорода стала першою.
- Днем раніше (26 липня) український шпажист Рейзлін несподівано став бронзовим призером у Токіо. Він став єдиним, хто пройшов перше коло та переміг італійця у бронзовому фіналі.