Записали свои фамилии в историю украинского спорта

Елена Костевич и Олег Омельчук принесли в копилку Украины третью бронзовую награду Олимпийских игр в Токио. Стрельцы были сильнее соперников из Сербии (16:12).

Стоит увидеть "Бронза" на вес "золота": награждение Костевич и Омельчука на Олимпиаде-2020 – фото

Благодаря такому отличному результату они записали свои фамилии в историю самых старших призеров Олимпиады из Украины. Костевич получила медаль в возрасте 36 лет 104 дней. Она стала самой старшей украинской призеркой на Олимпийских играх среди женщин.

Чемпионка мира смогла побить рекорд Елены Антоновой, которая специализировалась на метании диска, который держался долгих 13 лет (36 лет 63 дня) Тройку в таком интересном списке замыкает Елена Пахольчик (парусный спорт) – 35 лет 335 дней.

Омельчук ворвался в топ-3 такого рейтинга среди мужчин. На момент получения "бронзы" Олегу было 38 лет 50 дней. Старейшим призером Олимпийских игр из Украины остается представитель пулевой стрельбы Юрий Сухоруков. Он в 2008 году завоевал "серебро".

Интересно! Третье место в таком списке занимает шпажист Игорь Рейзлин, который в Токио получил "бронзу". Спортсмен получил свою первую олимпийскую награду в возрасте 37 лет 168 дней.