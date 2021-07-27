Тріумф Костевич та Омельчука у Токіо

Олена Костевич та Олег Омельчук принесли вже третю бронзову медаль для України у Токіо. Українці у складній боротьбі вигризли перемогу у Зорани Арунович і Даміра Мікеча з Сербії.

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Все могло завершитись поразки для наших спортсменів. Своєчасно втрутився тренер України, який взяв тайм-аут. На той момент рахунок зустрічі був 6:8 на користь сербів.

Україна змогла відігратись та навіть вийти вперед, створивши собі гандикап у два раунди – 14:10. Українські стрільці довели протистояння до перемоги та набрали 16 потрібних очок – 16:12.

Цікаво! Неймовірний показник продемонструвала Олена. Костевич здобула свою четверту олімпійську нагороду у кар'єрі. До цього вона стала олімпійською чемпіонкою в Афінах (2004) та здобула дві "бронзи" у Лондоні в 2012 році. Для Омельчука ця медаль стала першою.

На церемонії нагородження наші спортсмени були на "сьомому небі від щастя". Це той момент, коли "бронза" на вагу "золота" для України.

Нагадаємо, що раніше Костевич у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів зупинилась за крок від нагород – 4 місце.



"Бронза" України у Токіо / Фото Getty Images



Призери у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті / Фото Getty Images



Костевич та Омельчук з "бронзою" Олімпіади-2020 / Фото Getty Images