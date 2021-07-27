Тріумф Костевич та Омельчука у Токіо
Олена Костевич та Олег Омельчук принесли вже третю бронзову медаль для України у Токіо. Українці у складній боротьбі вигризли перемогу у Зорани Арунович і Даміра Мікеча з Сербії.
До теми Костевич і Омельчук здобули "бронзу" Олімпіади у стрільбі з пневматичного пістолета у міксті
Все могло завершитись поразки для наших спортсменів. Своєчасно втрутився тренер України, який взяв тайм-аут. На той момент рахунок зустрічі був 6:8 на користь сербів.
Україна змогла відігратись та навіть вийти вперед, створивши собі гандикап у два раунди – 14:10. Українські стрільці довели протистояння до перемоги та набрали 16 потрібних очок – 16:12.
На церемонії нагородження наші спортсмени були на "сьомому небі від щастя". Це той момент, коли "бронза" на вагу "золота" для України.
- Нагадаємо, що раніше Костевич у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів зупинилась за крок від нагород – 4 місце.
"Бронза" України у Токіо / Фото Getty Images
Призери у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті / Фото Getty Images
Костевич та Омельчук з "бронзою" Олімпіади-2020 / Фото Getty Images