"Джонні Депп справжній джентльмен"

Ірландський боєць Конор МакГрегор пригостив відомого актора своїм віскі.

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Я і Джонні Депп насолоджуємося чудовою склянкою Proper Twelwe. Дякую тобі за доброту та гостинність сім'ї Депп. Справжній джентльмен,
– написав МакГрегор у своєму інстаграмі.

"Найбільше повернення в історії спорту"

  • Нещодавно МакГрегор оголосив про те, що повністю відновився після серйозної травми, отриманої в поєдинку з Дастіном Пор'є.
  • Своє повернення він назвав "найбільшим в історії спорту".
  • У 2021 році МакГрегор два рази змагався проти Дастіна Пор'є. Обидва поєдинки ірландець програв.
  • У другій зустрічі з американцем він зламав ногу.