"Джонні Депп справжній джентльмен"
Ірландський боєць Конор МакГрегор пригостив відомого актора своїм віскі.
Дивіться також Конор МакГрегор зламав ніс відомому італійському діджею Факкінетті: фото
Я і Джонні Депп насолоджуємося чудовою склянкою Proper Twelwe. Дякую тобі за доброту та гостинність сім'ї Депп. Справжній джентльмен,
– написав МакГрегор у своєму інстаграмі.
"Найбільше повернення в історії спорту"
- Нещодавно МакГрегор оголосив про те, що повністю відновився після серйозної травми, отриманої в поєдинку з Дастіном Пор'є.
- Своє повернення він назвав "найбільшим в історії спорту".
- У 2021 році МакГрегор два рази змагався проти Дастіна Пор'є. Обидва поєдинки ірландець програв.
- У другій зустрічі з американцем він зламав ногу.
-