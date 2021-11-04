"Джонні Депп справжній джентльмен"

Ірландський боєць Конор МакГрегор пригостив відомого актора своїм віскі.

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Я і Джонні Депп насолоджуємося чудовою склянкою Proper Twelwe. Дякую тобі за доброту та гостинність сім'ї Депп. Справжній джентльмен,

– написав МакГрегор у своєму інстаграмі.

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