МакГрегор постане перед судом

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор був затриманий у Дубліні за швидке водіння. Поліція доставила ірландського бійця у відділок, де він пробув лише декілька годин.

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Після чого Конор був на волі, але відпустили спортсмена лише під сувору заставу. Тепер на МакГрегора чекає суд, на який він зобов'язаний з'явитись. Саме такий обов'язковий пункт був у заставі. Наразі невідомо, коли запланують перше засідання.

Дорогоцінна автівка бійця Bentley Continental GT була відправлена на штрафстоянку.

Відзначимо, що ірландцю загрожує штраф у розмірі 5 тисяч євро або тюремне ув'язнення строком до шести місяців. Також є варіант із повним покаранням – штраф плюс ув'язнення.

Підозрювали у вживанні наркотиків та алкоголю

Згодом представник бійця Карен Кесслер розповіла деталі арешту МакГрегора. Як виявилось, що "летів" Конор у спортивний зал. Після зупинки поліція змусила ірландця здати аналізи на вміст у крові алкоголю та наркотичних речовин.