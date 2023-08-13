Ввечері 12 серпня в Лондоні на арені O2 відбувся вечір боксу від промоушена Matchroom Boxing. Головною подією став бій колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (25–3, 22 KO) та фінського досвідченого важковаговика Роберта Хеленіуса (32–4, 21 KO), пише 24 Канал.

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Фінський боксер протримався половину бою

Британець мав зустрітися з Ділліаном Вайтом, але бій зірвався через позитивний допінг-тест його співвітчизника. Замість нього за 4 дні до бою оголосили, що суперником Джошуа буде Хеленіус, який свій останній бій провів 5 серпня.

Ексчемпіон світу з перших раундів продемонстрував, хто є фаворитом поєдинку. Ентоні диктував темп та дистанцію за допомогою джеба, проте не форсував події. Британець вигравав раунди за очками, а в середині бою почав активніше та потужніше влучати у суперника завдяки правому хуку.

Після одного з ударів у Хеленіуса почало кровоточити обличчя та вже в сьомому раунді Джошуа закінчив бій. Потужним ударом британець нокаутував фінського боксера та здобув 26-ту перемогу в кар'єрі.

Дивіться відео нокауту Джошуа в бою проти Хеленіуса

Зазначимо. Це вже друга перемога Ентоні Джошуа після 2 поспіль поразок від Олександра Усика. Раніше він перемагав Джермейна Франкліна, але той бій тривав усі 12 раундів.