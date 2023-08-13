Британський боксер Ентоні Джошуа потужним ударом у сьомому раунді брутально нокаутував фінського супертяжа Роберта Хеленіуса. Ефектною перемогою ексчемпіон світу відповів усім хейтерам стосовно порад залишити бокс.

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Джошуа: В мене болить спина через те, що я тягну хевівейт

Після завершення поєдинку Джошуа прокоментував свою перемогу. Було помітно, що Ей-Джей насолоджується успіхом та вже бачить себе королем дивізіону.

"Я просто хочу поаплодувати Роберту Хеленіусу за те, що він прийняв цей бій.

Люди повинні дати мені спокій. Це мій час на рингу. Дайте мені подихати. У хлопця є талант, я повинен був зрозуміти його стиль, тому що він був пізньою заміною, і я хочу подякувати йому за порятунок шоу.

Я не хочу говорити надто багато. Але в мене болить спина через те, що я тягну хевівейт", – заявив Джошуа.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа мав зустрітися з Ділліаном Вайтом. Проте бій був зірваний через позитивний допінг-тест "Викрадача трупів". В авральному режимі була знайдена заміна Вайту. Роберт Хеленіус погодився на бій, але тепер буде шкодувати через своє поспішне рішення.

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