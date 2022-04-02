У компанію до Тайсона: Карлос де Пена покинув Динамо
2 квітня 2022 , 11:27Читать новость на русском
Джерело:твітер Інтернасьонала
Київське Динамо попрощалось із ще одним легіонером. Карлос де Пена перебрався у бразильський Інтернасьонал.
Ще мінус один легіонер
2 квітня бразильський Інтернасьонал офіційно оголосив про підписання динамівця Карлоса де Пени. Деталі вартості трансферу не повідомляються.
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Цікаво, що в Інтернасьоналі вже виступає колишній лідер Шахтаря Тайсон, який виконує роль капітана команди.
Контракт уругвайця з новим клубом розрахований до кінця 2022 року з пролонгуванням ще на рік.
Свій найближчий матч Інтернасьонал зіграє 7 квітня.
Нагадаємо, що Динамо вже покинуло два легіонери. Беньямін Вербіч та Томаш Кендзьора були орендовані польськими Легією та Лехом відповідно.
Кар'єра Карлоса де Пени у Динамо
- Уругвайський легіонер виступав за київський клуб із 2019 року.
- У сезоні-2021/2022 де Пена зіграв 23 матчі, у яких забив 2 голи та зробив 4 асисти.