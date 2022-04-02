Еще минус один легионер
2 апреля бразильский Интернасьонал официально объявил о подписании динамовца Карлоса де Пены. Детали стоимости трансфера не сообщаются.
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Интересно, что в Интернасьонале уже выступает бывший лидер Шахтера Тайсон, исполняющий роль капитана команды.
Контракт уругвайца с новым клубом рассчитан до конца 2022 года с пролонгацией еще на год.
Свой ближайший матч Интернасьонал сыграет 7 апреля.
Напомним, что Динамо уже покинуло два легионера. Беньямин Вербич и Томаш Кендзера были арендованы польскими Легией и Лехом соответственно.
Карьера Карлоса де Пены в Динамо
- Уругвайский легионер выступал за киевский клуб с 2019 года.
- В сезоне-2021/2022 де Пена сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.