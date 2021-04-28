Команда Усика сказала, що він програв бій проти Чісори, – менеджер британця

Олександр Усик 31 жовтня 2021 року здобув перемогу над Дереком Чісорою. Менеджер британського боксер зробив гучну заяву після поєдинку.
Усі були на стороні Чісори
Менеджер Дерека Чісори заявив, що команда Олександра Усика рахувала очки під час поєдинку. На їх думку, перемогу за рішенням суддів повинен був здобути британець, а не українець.
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Він сидів поруч із групою підтримки українського боксера, яка активно спостерігала за поєдинком. Представники українця віддали перевагу Чісорі, який перебоксував Олександра на декілька раундів.
Я сидів поруч з командою українця. Вони подивилися на мене і сказали: "Дерек виграв цей бій". На їх записках Чісора випереджав Олександра на кілька раундів. Команда Усика визнала, що мій підопічний переміг. Я теж так думав, але судді прийняли інше рішення,
– сказав Девід Хей.
Нещодавно з'явилась інформація, що Усик та Чісора вдруге можуть вийти на один ринг. Станеться це у тому випадку, якщо титул WBO стане вакантним. Тоді переможець бою Чісора – Паркер поб'ється з кращим боксером поєдинку Усик – Джойс за звання чемпіона світу.
Усик – Чісора: напружений бій
- 31 жовтня 2020 року Усик та Чісора провели спільний бій. Боксери видали складний поєдинок, який тривав усі 12 раундів.
- П'ятий раунд виявився переломним для українця. Усик зайняв центр рингу та викидав потужні удари у корпус та обличчя британця, які у наступному раунді ледь не відправили його у нокаут. Дерека врятував лише сигнал про завершення трихвилинки.
- Ближче до завершення двобою було видно, як важко себе почуває Чісора, який вже волів би завершити бійку. Однак британець дивом встояв на ногах увесь поєдинок.
- Усик за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Чісорою – 17:112, 115:113, 115:113. Для боксера з України ця звитяга стала 18-ю поспіль на професійному ринзі.