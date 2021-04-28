Команда Усика сказала, що він програв бій проти Чісори, – менеджер британця

Олександр Усик 31 жовтня 2021 року здобув перемогу над Дереком Чісорою. Менеджер британського боксер зробив гучну заяву після поєдинку.

Усі були на стороні Чісори

Менеджер Дерека Чісори заявив, що команда Олександра Усика рахувала очки під час поєдинку. На їх думку, перемогу за рішенням суддів повинен був здобути британець, а не українець.

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Він сидів поруч із групою підтримки українського боксера, яка активно спостерігала за поєдинком. Представники українця віддали перевагу Чісорі, який перебоксував Олександра на декілька раундів.

Я сидів поруч з командою українця. Вони подивилися на мене і сказали: "Дерек виграв цей бій". На їх записках Чісора випереджав Олександра на кілька раундів. Команда Усика визнала, що мій підопічний переміг. Я теж так думав, але судді прийняли інше рішення,

– сказав Девід Хей.

Нещодавно з'явилась інформація, що Усик та Чісора вдруге можуть вийти на один ринг. Станеться це у тому випадку, якщо титул WBO стане вакантним. Тоді переможець бою Чісора – Паркер поб'ється з кращим боксером поєдинку Усик – Джойс за звання чемпіона світу.

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