Все были на стороне Чисоры

Менеджер Дерека Чисоры заявил, что команда Александра Усика считала очки во время поединка. По их мнению, победу по решению судей должен был одержать британец, а не украинец.

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Он сидел рядом с группой поддержки украинского боксера, которая активно наблюдала за поединком. Представители украинца отдали предпочтение Чисоре, который перебоксировал Александра на несколько раундов.

Я сидел рядом с командой украинца. Они посмотрели на меня и сказали: "Дерек выиграл этот бой". На их записках Чисора опережал Александра на несколько раундов. Команда Усика признала, что мой подопечный победил. Я тоже так думал, но судьи приняли другое решение,

– сказал Дэвид Хэй.

Недавно появилась информация, что Усик и Чисора второй раз могут выйти на один ринг. Произойдет это в том случае, если титул WBO станет вакантным. Тогда победитель боя Чисора – Паркер сразится с лучшим боксером поединка Усик – Джойс за звание чемпиона мира.

Усик – Чисора: напряженный бой