Все были на стороне Чисоры
Менеджер Дерека Чисоры заявил, что команда Александра Усика считала очки во время поединка. По их мнению, победу по решению судей должен был одержать британец, а не украинец.
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Он сидел рядом с группой поддержки украинского боксера, которая активно наблюдала за поединком. Представители украинца отдали предпочтение Чисоре, который перебоксировал Александра на несколько раундов.
Я сидел рядом с командой украинца. Они посмотрели на меня и сказали: "Дерек выиграл этот бой". На их записках Чисора опережал Александра на несколько раундов. Команда Усика признала, что мой подопечный победил. Я тоже так думал, но судьи приняли другое решение,
– сказал Дэвид Хэй.
Недавно появилась информация, что Усик и Чисора второй раз могут выйти на один ринг. Произойдет это в том случае, если титул WBO станет вакантным. Тогда победитель боя Чисора – Паркер сразится с лучшим боксером поединка Усик – Джойс за звание чемпиона мира.
Усик – Чисора: напряженный бой
- 31 октября 2020 года Усик и Чисора провели совместный бой. Боксеры выдали сложный поединок, который длился все 12 раундов.
- Пятый раунд оказался переломным для украинца. Усик занял центр ринга и выбрасывал мощные удары в корпус и лицо британца, которые в следующем раунде едва не отправили его в нокаут. Дерека спас лишь сигнал о завершении трехминутки.
- Ближе к завершению поединка было видно, как тяжело себя чувствует Чисора, который уже предпочел бы завершить драку. Однако британец чудом устоял на ногах весь поединок.
- Усик единогласным решением судей одержал победу над Чисорой – 17:112, 115:113, 115:113. Для боксера из Украины эта победа стала 18-й подряд на профессиональном ринге.