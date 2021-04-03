Непереможний Олександр Усик і британець Дерек Чісора можуть вдруге розділити ринг. Цього разу на кону ймовірного поєдинку буде титул чемпіона світу за версією WBO.

На кону стоїть багато для цих хлопців

Едді Хірн, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing, розповів, що переможець поєдинку Дерек Чісора – Джозеф Паркер отримає шанс виграти титул.

Варте уваги Джошуа зобов'язаний битися з Усиком, – промоутер назвав умову бою

Це станеться, якщо чинний чемпіон WBO Ентоні Джошуа втратить титул. Якщо пояс стане вакатним, то Чісора або Паркер посперечаються за нього з переможцем поєдинку Олександр Усик – Джо Джойс.

"Якщо ви подивитеся на рейтинг WBO, то Джозеф Паркер перебуває біля вершини. Я думаю, що переможець бою Паркер – Чісора посяде друге місце у рейтингу WBO.

Якщо титул WBO стане вакантним, то переможець цього бою поб'ється з переможцем бою Усик – Джойс за звання чемпіона світу. Так що багато стоїть на кону для цих хлопців", – розповів Хірн.

Слід зазначити, що з організацією поєдинку Усик – Джойс виникли проблеми. Про бій досі не оголошено, адже команди чекають затвердження дати поєдинку Джошуа – Тайсон Ф'юрі.

Якщо Джошуа та Ф'юрі не узгодять бій, то цілком можливо, що Ентоні зустрінеться з Олександром Усиком.

Усик уже 2 роки офіційний претендент на титул WBO.

Зазначимо, що попередній бій Усик провів восени 2020 року. Українець одноголосним рішенням суддів переміг Дерека Чісору.