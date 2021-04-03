Усик і Чісора можуть провести ще один бій: цього разу за титул
Непереможний Олександр Усик і британець Дерек Чісора можуть вдруге розділити ринг. Цього разу на кону ймовірного поєдинку буде титул чемпіона світу за версією WBO.
Джерело:Boxing Scene
На кону стоїть багато для цих хлопців
Едді Хірн, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing, розповів, що переможець поєдинку Дерек Чісора – Джозеф Паркер отримає шанс виграти титул.
Варте уваги Джошуа зобов'язаний битися з Усиком, – промоутер назвав умову бою
Це станеться, якщо чинний чемпіон WBO Ентоні Джошуа втратить титул. Якщо пояс стане вакатним, то Чісора або Паркер посперечаються за нього з переможцем поєдинку Олександр Усик – Джо Джойс.
"Якщо ви подивитеся на рейтинг WBO, то Джозеф Паркер перебуває біля вершини. Я думаю, що переможець бою Паркер – Чісора посяде друге місце у рейтингу WBO.
Якщо титул WBO стане вакантним, то переможець цього бою поб'ється з переможцем бою Усик – Джойс за звання чемпіона світу. Так що багато стоїть на кону для цих хлопців", – розповів Хірн.
- Слід зазначити, що з організацією поєдинку Усик – Джойс виникли проблеми. Про бій досі не оголошено, адже команди чекають затвердження дати поєдинку Джошуа – Тайсон Ф'юрі.
- Якщо Джошуа та Ф'юрі не узгодять бій, то цілком можливо, що Ентоні зустрінеться з Олександром Усиком.
- Усик уже 2 роки офіційний претендент на титул WBO.
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