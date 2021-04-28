Усі були на стороні Чісори

Менеджер Дерека Чісори заявив, що команда Олександра Усика рахувала очки під час поєдинку. На їх думку, перемогу за рішенням суддів повинен був здобути британець, а не українець.

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Він сидів поруч із групою підтримки українського боксера, яка активно спостерігала за поєдинком. Представники українця віддали перевагу Чісорі, який перебоксував Олександра на декілька раундів.

Я сидів поруч з командою українця. Вони подивилися на мене і сказали: "Дерек виграв цей бій". На їх записках Чісора випереджав Олександра на кілька раундів. Команда Усика визнала, що мій підопічний переміг. Я теж так думав, але судді прийняли інше рішення,

– сказав Девід Хей.

Нещодавно з'явилась інформація, що Усик та Чісора вдруге можуть вийти на один ринг. Станеться це у тому випадку, якщо титул WBO стане вакантним. Тоді переможець бою Чісора – Паркер поб'ється з кращим боксером поєдинку Усик – Джойс за звання чемпіона світу.

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