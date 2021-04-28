Усі були на стороні Чісори
Менеджер Дерека Чісори заявив, що команда Олександра Усика рахувала очки під час поєдинку. На їх думку, перемогу за рішенням суддів повинен був здобути британець, а не українець.
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Він сидів поруч із групою підтримки українського боксера, яка активно спостерігала за поєдинком. Представники українця віддали перевагу Чісорі, який перебоксував Олександра на декілька раундів.
Усик – Чісора: напружений бій
- 31 жовтня 2020 року Усик та Чісора провели спільний бій. Боксери видали складний поєдинок, який тривав усі 12 раундів.
- П'ятий раунд виявився переломним для українця. Усик зайняв центр рингу та викидав потужні удари у корпус та обличчя британця, які у наступному раунді ледь не відправили його у нокаут. Дерека врятував лише сигнал про завершення трихвилинки.
- Ближче до завершення двобою було видно, як важко себе почуває Чісора, який вже волів би завершити бійку. Однак британець дивом встояв на ногах увесь поєдинок.
- Усик за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Чісорою – 17:112, 115:113, 115:113. Для боксера з України ця звитяга стала 18-ю поспіль на професійному ринзі.