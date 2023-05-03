Аргентинський форвард поїхав на відпочинок із родиною у Саудівську Аравію, не отримавши від клубу жодного дозволу на таку позапланову відпустку. У клубі такі зухвала поведінка Лео неабияк розлютила не лише тренерський штаб, а й керівництво ПСЖ.

До теми Без жодного дозволу: Мессі проігнорував тренування ПСЖ, поїхавши на відпочинок

Сміливе покарання від босів ПСЖ

У команді з'явилось багато розмов щодо такої поведінки Ліонеля.

Відзначимо, що Мессі має привабливий контракт на суму близько 30 мільйонів євро на рік від туристичної фірми цієї країни.

Керівництво ПСЖ вирішило не ігнорувати вчинок аргентинця та серйозно покарати футболіста-порушника. Мессі усунений від тренувань та матчів терміном на наступні два тижні. Також на цей час йому не будуть виплачувати зарплату. Але останній нюанс швидше за все не так турбує Лео, який є другим у рейтингу найбагатших спортсменів світу за 2022-й рік за версією Forbes, як відсутність ігрової практики.

Таким рішенням боси парижан вирішили довести усім, що в команді усі футболісти рівні, немає розподілу на зірок та другосортних гравців. Усі футболісти не повинні ставити власні інтереси вище за клубні.

Мессі пропустить два поєдинки Ліги 1 – проти Труа (7 травня) та Аяччо (13 травня).

До слова, ПСЖ продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 75 очок. А це тепер лише на 5 балів більше, аніж має другий Марсель, за який виступає Руслан Маліновський.

Кар'єра Мессі у ПСЖ йде по похилій