Клуб ОАЕ заманює Реброва зарплатою у понад 3 мільйона доларів на рік

Український фахівець Сергій Ребров має декілька варіант продовження кар'єри. Тепер до цього списку приєднався Аль-Айн з ОАЕ.
Щедрий контракт
Аль-Айн може переманити українського наставника щедрими умовами та зарплатою. За інформацією авторитетного турецького журналіста, сторони вже ведуть перемовини.
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Клуб з ОАЕ запропонував Сергію Реброву 3-річний контракт із зарплатою 3,5 мільйона доларів на рік. А це близько 2,86 мільйона євро. Зараз у наставника ще є чинна угода з угорським Ференцварошем, вона розрахована ще на один рік.
Раніше грецький АЕК теж пропонував спеціалісту угоду з гарною зарплатою, яка складала один мільйон євро. Однак не склалось. Грецький клуб придумав кумедну відмазку зірваного призначення. Начебто на заваді переходу став сам Сергій Станіславович. Він довго не міг прийняти рішення, що не сподобалось грекам. Тому керуючі клубом відмовились від кандидатури 46-річного українця.
У Реброва конфлікт із Ференцварошем
- Першою причиною, чому зірвався трансфер Реброва в АЕК була чинна угода Сергія Станіславовича з угорським клубом. Ференцварош був готовий розглянути пропозицію, але зажадав мільйон євро компенсації за достроковий розрив контракту наставника.
- Ребров очолює Ференцварош із серпня 2018 року. Фахівець вже втретє поспіль приводить клуб до "золота" чемпіонату. Під його керівництвом угорці зіграли вже 133 поєдинки. Після успішного сезону українського спеціаліста визнали найкращим тренером Угорщини.
- Після завершення сезону стало відомо, що стосунки Реброва та Ференцвароша дуже напружені. Хоча угорці заперечували інформацію, що шукають нового тренера. Український спеціаліст має конфлікт з менеджером команди, але аж ніяк не з президентом команди.
- На наставника полює ще один клуб – турецький Фенербахче.