Мудрик кличе до себе: клуб АПЛ хоче переманити Луніна із Реала

Майбутнє Андрія Луніна продовжує висіти у повітрі. Українець може, як продовжити контракт із Реалом, так і змінити клубну прописку.

Інтриги ж додають чутки та інсайди європейської преси, яка вже знайшла багато клубів, у яких Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру. Лише у перший день травня з'явилась інформація, що українець підпише новий довгостроковий контракт із Реалом, як вже наступного дня у ЗМІ з'явились чутки про інтерес із АПЛ.

Цікаво За спиною у Луніна: Анчелотті готує хитрий план повернення українця на лаву запасних Реала

Англійські клуби стають у чергу за українцем

Мова про зацікавленість із лондонського Челсі, яке хоче переконати Луніна перебратись у їх команду. "Сині" розглядають одразу декілька кандидатів на позицію голкіпера, яка викликає багато запитань у цьому сезоні в матчах "аристократів".

Тому керівництво Челсі виділить кошти для придбання нового воротаря. Англійський клуб, за який виступає Михайло Мудрик, спробує переманити Луніна вже влітку 2024-го, коли відкриється літнє трансферне вікно.

Зазначається, що Андрієм особисто цікавиться головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно, наставницьке крісло якого теж залишається під питання у Челсі. Все через непереконливі виступи у сезоні-2023/2024.

Хто серед конкурентів Луніна за трансфер у Челсі

Ян Облак

Грегор Кобель

Давід Де Хеа

Аарон Рамсдейл

Що відомо про інтерес клубів до Андрія Луніна

ЗМІ приписують інтерес до українського голкіпера одразу із декількох клубів – Манчестер Юнайтед, Баварії, ПСЖ та навіть ексклубу Андрія Шевченка Мілана.

Також українським воротарем цікавиться лондонський Арсенал, який вже навіть визначився із сумою, яку готовий заплатити за трансфер Андрія.

Такі чутки з'являються після того, як Карло Анчелотті заговорив про повернення у ворота Реала Тібо Куртуа, який відновився від двох травм коліна.

Тим паче, що у Луніна є чинний контракт із "вершковими" лише до кінця червня 2025-го року.

Поточний сезон-2023/2024 є найуспішнішим для українця у футболці "галактікос" – 27 пропущених голів у 29-ти проведених матчах, ще 12 зустрічей були на нуль.