Мадридський Реал близький до підписання нового контракту з українським воротарем Андрієм Луніним. Сторони знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо продовження співпраці.

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Лунін залишиться у Реалі до 2028 року

Лунін продивжить контракт ще на три роки у порівнянні з чинним, який розрахований до літа 2025 року. Таким чином, кінцевий термін нової угоди – 30 червня 2028 року.

Важливо. За новим контрактом зарплата футболіста виросте, щоб відображати його статус основного воротаря за відсутності травмованого бельгійця Тібо Куртуа.

Ще 9 місяців тому Карло Анчелотті не вірив у сили Луніна, тому орендував у Челсі Кепу Аррісабалагу. Протягом цієї кампанії Андрій поступово відвоював у баска місце в стартовому складі.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 28 поєдинків, у яких пропустив 25 м'ячів. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності.