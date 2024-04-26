Українець видав декілька неймовірних перформансів у Лізі чемпіонів і загалом проводить дуже впевнено нинішню кампанію. Проте бельгієць уже повернувся до повноцінних тренувань, тому воротар збірної України вже зовсім скоро знову може повернутися на лаву запасних.

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Трансферна ситуація навколо Луніна

Його контракт закінчується 30 червня 2025 року, тому наразі перед Луніним гостро стоїть питання щодо майбутнього, адже Реал не готовий відпускати українця вільним агентом. "Вершкові" запропонували йому нову угоду на покращених умовах, проте відповідь 25-річного голкіпера була не такою, як очікував Реал.

Андрію та його родині подобається життя в Мадриді, але він розуміє, що після остаточного відновлення Тібо Куртуа кількість його ігрових хвилин значно зменшиться, тому Лунін запросив підвищення зарплати до рівня, близького до суми, що заробляє бельгієць.

Керівництво Реала не готове задовольняти такі фінансові запити українця, чим готові скористатися інші топові команди. Вони пропонують Луніну кращі умови як фінансово, так і готові надати більше гарантованої ігрової практики.

Раніше з'явилася інформація, що основними претендентами на трансфер українця є ПСЖ, Баварія та Манчестер Юнайтед. Тепер же нав'язати їм боротьбу готовий також італійський гранд.

Повідомляється, що за Андрієм Луніним активно стежить 19-разовий чемпіон Серії А Мілан, за який свого часу виступав легендарний Андрій Шевченко. Наразі їх основним воротарем є Майк Меньян, проте клуб хотів би підсилити цю позицію. Чи зверталися італійці з офіційною пропозицією до "вершкових" наразі невідомо.

Цікаво. Раніше Реал назвав ціну на Андрія Луніна, за яку готовий продати українського голкіпера. Вона складає 40 мільйонів євро, проте, з урахуванням останнього року контракту, очікується, що зацікавлені клуби зможуть придбати воротаря дещо дешевше.

Нагадаємо, що Андрій в сезоні-2023/2024 провів за мадридський клуб 28 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 25 голів і 12 разів залишав ворота "сухими". Наступний поєдинок Реал проведе 26 квітня проти Реал Сосьєдада. Очікується, що в ньому Карло Анчелотті проведе ротацію та вперше з січня український воротар залишиться на лаві запасних.