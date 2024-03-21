Андрій Лунін готовий погодиться на продовження контракту лише у тому випадку, якщо Реал гарантує йому ігрову практику навіть після повернення у загальну групу Тібо Куртуа. Українець хотів би далі виступати у футболці "вершкових", але лише за вищезгаданої умови.

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У Реалі готуються до найгірших варіантів

Попри це в іспанському гранді не виключають варіанту із трансфером українця в інший клуб. У такому випадку в Реалі вже навіть визначились із ціною, за яку готові погодитись на продаж Луніна. "Галактікос" виклали цінник на українського голкіпера у розмірі 15 мільйонів євро.

Паралельно із цим це ж видання розповіло про інтерес до Луніна ще одного європейського гранда. Мова йде про лондонський Арсенал, де вже виступає інший українець Олександр Зінченко. А свого часу лондонський клуб намагався переманити у свій склад Михайла Мудрика, але програв боротьбу Челсі. Також Арсеналу приписують інтерес до атакувального півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

"Каноніри" готові викласти за українського воротаря Реала, який став першим номером команди, 20 мільйонів євро. А це на 5 мільйонів більше, аніж хочуть мадридці. Зарплата Луніна в Арсеналі може складати 7 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, що Лунін таємно продовжив контракт Реалом ще на початку своєї кар'єри в Іспанії. Угода українського футболіста із "Королівським клубом" збігає вкінці наступного сезону-2024/2025.

До слова. Обидва клуби претендують на чемпіонство у своїх лігах. Реал після 29-ти турів очолює турнірну таблицю Ла Ліги – 72 бали проти 64-х у другої Барселони. Арсенал після 28-ми турів перехопив лідерство АПЛ у Ліверпуля. В обох клубів по 64 пункти.

Найкращий сезон Луніна у Реалі