Головний тренер Реала запевнив, що бельгієць полетів із командою у Німеччину, але не вийде у стартовому складі команди. Водночас Карло Анчелотті нічого не сказав про Андрія Луніна, який разом зі своїм конкурентом за позицією Кепою Аррісабалагою теж вирушив на матч Ліги чемпіонів.

Цікаво Баварія – нова "жертва" Реала та Луніна: прогноз на півфінальну битву в Лізі чемпіонів

Анчелотті готовий дати ігровий тонус Куртуа

Хоча багато футбольних людей очікують появу українця у воротах "вершкових". Щоправда, наставник мадридського клубу може приготувати неприємний сюрприз Луніну після першої зустрічі із Баварією.

Анчелотті розглядає варіант із участю Тібо Куртуа у найближчому матчі Ла Ліги проти Кадіса, який запланований на 4 травня. Якщо бельгієць добре себе проявить, то може заслужити місце у старті Реала у домашньому матчі-відповіді півфіналу ЛЧ проти Баварії.

Раніше ж була інформація, що Анчелотті мав розмову із Луніним на тлі чуток про повернення Куртуа у ворота мадридського клубу. Коуч "галактікос" запевняв, що довіряє українцю та зробить ставку на нього у ключових матчах ЛЧ, зокрема у фіналі, якщо туди проб'ється "Королівський клуб".

Тепер у ЗМІ з'являються кардинально інші чутки про ігровий тонус українського воротаря.

До слова. Матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Баварією відбудеться 8 травня у Мадриді. Початок, як і першого поєдинку, о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що у попередній грі Реала в Ла Лізі у воротах мадридського клубу стояв Кепа, який провів "сухий" поєдинок проти Реал Сосьєдад (0:3).

Найкращий сезон для Луніна у Реалі

Натомість Лунін проводить свій найуспішніший сезон у Реалі. Андрій чудово замінив у воротах іспанського гранда Куртуа, який спершу порвав "хрести", а потім ще зазнав однієї травми коліна. Українець виграв конкуренцію у Кепи та став першим номером "вершкових".

У поточному сезоні-2023/2024 український воротар вже взяв участь у 28-ми матчах Реала, у яких пропустив 25 голів та відіграв 12 поєдинків на нуль.

Після героїчного виступу Луніна у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти МанСіті, коли Андрій потягнув два пенальті, зайшла мова про новий контракт. Однак українець не поспішає продовжувати співпрацю із Реалом.

У Луніна є чинна угода із мадридським клубом до кінця наступного сезону-2024/2025. Через це у "Королівському клубі" вже навіть вивісили цінник на воротаря збірної України, якого так активно сватають у Манчестер Юнайтед.