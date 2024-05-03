Интриги же добавляют слухи и инсайды европейской прессы, которая уже нашла много клубов, в которых Андрей Лунин может продолжить свою карьеру. Только в первый день мая появилась информация, что украинец подпишет новый долгосрочный контракт с Реалом, как уже на следующий день в СМИ появились слухи об интересе с АПЛ.

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Английские клубы становятся в очередь за украинцем

Речь идет о заинтересованности из лондонского Челси, которое хочет убедить Лунина перебраться в их команду. "Синие" рассматривают сразу несколько кандидатов на позицию голкипера, которая вызывает много вопросов в этом сезоне в матчах "аристократов".

Поэтому руководство Челси выделит средства для приобретения нового вратаря. Английский клуб, за который выступает Михаил Мудрик, попытается переманить Лунина уже летом 2024-го, когда откроется летнее трансферное окно.

Отмечается, что Андреем лично интересуется главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино, наставническое кресло которого тоже остается под вопросом в Челси. Все из-за неубедительных выступлений в сезоне-2023/2024.

Кто среди конкурентов Лунина за трансфер в Челси

Ян Облак

Грегор Кобель

Давид Де Хеа

Аарон Рамсдейл

Отметим! Челси после победы над Тоттенхэмом после победы над Тоттенхэмом (2:0) поднялся на 8-ю позицию в таблице АПЛ. Теперь у подопечных Почеттино 51 набранный балл.

Что известно об интересе клубов к Андрею Лунину