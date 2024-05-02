Челсі – Тоттенгем – 2:0

Голи: Чалоба, 24, Джексон, 73

На "Стемфорд Брідж" відбулося лондонське дербі, в якому Челсі приймав Тоттенгем. Зустріч проходила в межах перенесеного матчу 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

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Вже на 5-й хвилині Челсі мав гольовий момент: український півзахисник Челсі Мудрик шикарним пасом вивів Джексона на побачення з Вікаріо, а той пробив – був би гол, якби Ван де Вен не встиг вибити м'яч з лінії воріт.

Відкрити рахунок вдалося на екваторі першого тайму. Після подачі від Галлагера зі штрафного Чалоба ударом головою переправив м'яч під поперечину.

Після перерви Тоттенгему треба було обов'язково забивати, аби набрати залікові бали. Утім, зробити це було непросто, адже суперник також був вкрай умотивований.

Врешті-решт на 73-й хвилині "пенсіонери" забили вдруге. Палмер шикарно пробив зі штрафного в поперечку, але першим на добиванні виявився Джексон, який головою вразив ворота.

А ще через дві хвилини Михайло Мудрик, який вийшов у старті, був замінений. За його відсутності цифри на табло вже не змінилися.

До слова. Завдяки перемозі Челсі піднявся на восьме місце в турнірній таблиці АПЛ, де відстає від Ньюкасла, що йде сьомим, на два бали.