Інтриги ж додають чутки та інсайди європейської преси, яка вже знайшла багато клубів, у яких Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру. Лише у перший день травня з'явилась інформація, що українець підпише новий довгостроковий контракт із Реалом, як вже наступного дня у ЗМІ з'явились чутки про інтерес із АПЛ.

Цікаво За спиною у Луніна: Анчелотті готує хитрий план повернення українця на лаву запасних Реала

Англійські клуби стають у чергу за українцем

Мова про зацікавленість із лондонського Челсі, яке хоче переконати Луніна перебратись у їх команду. "Сині" розглядають одразу декілька кандидатів на позицію голкіпера, яка викликає багато запитань у цьому сезоні в матчах "аристократів".

Тому керівництво Челсі виділить кошти для придбання нового воротаря. Англійський клуб, за який виступає Михайло Мудрик, спробує переманити Луніна вже влітку 2024-го, коли відкриється літнє трансферне вікно.

Зазначається, що Андрієм особисто цікавиться головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно, наставницьке крісло якого теж залишається під питання у Челсі. Все через непереконливі виступи у сезоні-2023/2024.

Хто серед конкурентів Луніна за трансфер у Челсі

Ян Облак

Грегор Кобель

Давід Де Хеа

Аарон Рамсдейл

Відзначимо! Челсі після перемоги над Тоттенхемом (2:0) підійнявся на 8-му позицію у таблиці АПЛ. Тепер у підопічних Почеттіно 51 набраний бал.

Що відомо про інтерес клубів до Андрія Луніна