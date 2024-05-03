Інтриги ж додають чутки та інсайди європейської преси, яка вже знайшла багато клубів, у яких Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру. Лише у перший день травня з'явилась інформація, що українець підпише новий довгостроковий контракт із Реалом, як вже наступного дня у ЗМІ з'явились чутки про інтерес із АПЛ.
Цікаво За спиною у Луніна: Анчелотті готує хитрий план повернення українця на лаву запасних Реала
Англійські клуби стають у чергу за українцем
Мова про зацікавленість із лондонського Челсі, яке хоче переконати Луніна перебратись у їх команду. "Сині" розглядають одразу декілька кандидатів на позицію голкіпера, яка викликає багато запитань у цьому сезоні в матчах "аристократів".
Тому керівництво Челсі виділить кошти для придбання нового воротаря. Англійський клуб, за який виступає Михайло Мудрик, спробує переманити Луніна вже влітку 2024-го, коли відкриється літнє трансферне вікно.
Зазначається, що Андрієм особисто цікавиться головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно, наставницьке крісло якого теж залишається під питання у Челсі. Все через непереконливі виступи у сезоні-2023/2024.
Хто серед конкурентів Луніна за трансфер у Челсі
- Ян Облак
- Грегор Кобель
- Давід Де Хеа
- Аарон Рамсдейл
Що відомо про інтерес клубів до Андрія Луніна
- ЗМІ приписують інтерес до українського голкіпера одразу із декількох клубів – Манчестер Юнайтед, Баварії, ПСЖ та навіть ексклубу Андрія Шевченка Мілана.
- Також українським воротарем цікавиться лондонський Арсенал, який вже навіть визначився із сумою, яку готовий заплатити за трансфер Андрія.
- Такі чутки з'являються після того, як Карло Анчелотті заговорив про повернення у ворота Реала Тібо Куртуа, який відновився від двох травм коліна.
- Тим паче, що у Луніна є чинний контракт із "вершковими" лише до кінця червня 2025-го року.
- Поточний сезон-2023/2024 є найуспішнішим для українця у футболці "галактікос" – 27 пропущених голів у 29-ти проведених матчах, ще 12 зустрічей були на нуль.