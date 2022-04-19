Кінець скандалу: Динамо погодилось відпустити футболістів у збірну України
Джерело:фейсбук Андрія Павелка
Київське Динамо змінило своє дивне рішення, яке могло негативно вплинути на збірну України. Футболісти столичного клубу у перші дні травня вирушать у розташування головної команди країни.
Динамо змінило думку
Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що провів розмову з Ігорем Суркісом щодо вояжу динамівців у збірну України. Власник Динамо запевнив, що усі викликані гравці вирушать у розташування "синьо-жовтих" 3 травня.
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Очільник Асоціації подякував Ігорю Суркісу за розуміння та підтримку національної збірної.
Відзначимо, що збір повинен був розпочатись 29 квітня, але був перенесений на 1 травня. 2 травня до збірної доєднаються гравці Шахтаря. Це рішення було узгоджено з головним тренером "синьо-жовтих" Олександром Петраковим.
Скандальна позиція Динамо щодо збірної України
- 17 квітня стало відомо, що Динамо не буде відпускати футболістів на збір України.
- Ігор Суркіс пояснив таке рішення клубу, яке було затверджене після того, як відбулась розмова з головним тренером "біло-синіх" Мірчею Луческу.
- Кияни були готові відпустити гравців лише 23 травня, а це за тиждень до матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії (1 червня).
- У розташуванні клубу впевнені, що благодійні матчі Динамо значно краще вплинуть на ігровий тонус футболістів, ніж тренувальний збір у національній команді.
- Таку позицію розкритикували у футбольному світі України. Мирон Маркевич після цього назвав братів Суркісів українофобами.
- Петраков в інтерв'ю зауважив, якби позиція Динамо не змінилась, то у збірну були б викликані інші футболісти замість динамівців.
- Ультрас "біло-синіх" теж розкритикував таке рішення улюбленого клубу.
Повний текст із публікації з фейсбуку Павелка
Набрав президента київського Динамо. Конструктивно поговорили щодо збірної України. Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти ФК Динамо Київ, яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня. Дякую президенту Динамо за розуміння і підтримку національної збірної! Слава ЗСУ! Слава Україні!