"Ми відкриті до пропозицій": спортивний директор Жирони відповів щодо трансферу гравців

За деякими гравцями Жирони, зокрема двома українцями, спостерігають різні європейські клуби. Кіке Карсель розповів про плани на літнє трансферне вікно.

Артем Довбик зазначив, що прийме рішення про можливу зміну клубу після Євро-2024. Зокрема і Віктор Циганков наразі зосереджений на виступах за збірну, однак не включає відходу з Жирони.

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Жирона хоче зберегти баланс

Спортивний директор "каталонців" Кіке Карсель сподівається знайти "золоту середину", щоб і підзаробити на трансферах, і зберегти сильну команду для майбутніх виступів у Лізі чемпіонів.

Наша мета – зберегти максимальну кількість гравців, але ми відкриті до пропозицій. І я не впевнений, що багато гравців хочуть покинути нашу команду. Вони щасливі у Жироні, а гроші не завжди розв'язують усі питання,

– розповів Карсель.

Зокрема він зазначив, що попри гру в Лізі чемпіонів вони намагатимуться не погіршувати результати в Ла Лізі, оскільки від чемпіонату залежатиме участь у майбутніх єврокубках.

Статистика українців у сезоні-2023/2024

У поточному сезоні Артем Довбик провів 39 матчів за Жирону в усіх турнірах, у яких забив 24 голи та віддав 10 асистів. Його чинна угода з каталонцями розрахована до 30 червня 2028 року.

Віктор Циганков, своєю чергою, зіграв 34 матчі, де забив 8 голів та передав 7 результативних передач.