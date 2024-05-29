Такі виступи привернули увагу багатьох топових клубів до футболістів "біло-червоних". Виключенням не стали й українські гравці Віктор Циганков та Артем Довбик, які мають чи не найбільший попит.

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Фокус на збірній

Трансферні чутки навколо свого імені прокоментував вінгер збірної України Віктор Циганков. Він заявив, що наразі всі його думки зосереджені на чемпіонаті Європи, після чого він буде приймати рішення щодо клубної кар'єри:

Зараз я зосереджений на Євро, на тому, щоб зробити все можливе. Я не хочу ні говорити, ні чути про пропозиції, оскільки все це почалося ще взимку, і я хотів зосередитися на Жироні та увійти в історію. Тепер я збираюся грати за свою країну, і моя мета – провести чудовий чемпіонат Європи та принести радість нашим людям, які цього потребують. Побачимо пізніше, як все буде.

Попри це, українець заявив, що тішиться інтересу від інших клубів і припустив, що, можливо, вже зіграв свою останню гру за Жирону.

"Усі гравці мріють про велике, вони хочуть грати у великих клубах. Я в цьому не унікальний. З дитинства я хотів грати на високому рівні, і, звичайно, мені подобається, що в Європі є топклуби, які цікавляться мною. Я справді не знаю, що буде. У футболі може трапитися все. Можливо, я вже зіграв свою останню гру за Жирону, але я не знаю, що буде з моїм майбутнім.

Жирона дала мені багато, і я дуже вдячний. Крім того, моя сім’я дуже щаслива тут, і мені дуже комфортно. Якщо я все ще буду тут, у Жироні, це ідеально, тому що я дуже щасливий і мені подобається те, що я роблю. Якщо зрештою майбутнє скаже, що я маю піти, я хочу зробити це через парадні двері", – сказав Циганков.

До слова. У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв 34 матчі за Жирону в усіх сезонах, у яких забив 8 голів та віддав 7 асистів.

Нагадаємо, що чинна угода українського вінгера з "біло-червоними" розрахована до 30 червня 2027 року. Його трансферна вартість, за версією Transfermarkt, становить 28 мільйонів євро.