Артем Довбик зазначив, що прийме рішення про можливу зміну клубу після Євро-2024. Зокрема і Віктор Циганков наразі зосереджений на виступах за збірну, однак не включає відходу з Жирони.

Читайте також Повернення в Брюгге не буде: Яремчук змінить клубну прописку

Жирона хоче зберегти баланс

Спортивний директор "каталонців" Кіке Карсель сподівається знайти "золоту середину", щоб і підзаробити на трансферах, і зберегти сильну команду для майбутніх виступів у Лізі чемпіонів.

Наша мета – зберегти максимальну кількість гравців, але ми відкриті до пропозицій. І я не впевнений, що багато гравців хочуть покинути нашу команду. Вони щасливі у Жироні, а гроші не завжди розв'язують усі питання,

– розповів Карсель.

Зокрема він зазначив, що попри гру в Лізі чемпіонів вони намагатимуться не погіршувати результати в Ла Лізі, оскільки від чемпіонату залежатиме участь у майбутніх єврокубках.

Відзначимо. Артем Довбик завдяки результатам за Жирони став найкращим бомбардиром Ла Ліги і здобув нагороду Пічічі.

Статистика українців у сезоні-2023/2024