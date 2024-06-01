Артем Довбик зазначив, що прийме рішення про можливу зміну клубу після Євро-2024. Зокрема і Віктор Циганков наразі зосереджений на виступах за збірну, однак не включає відходу з Жирони.
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Жирона хоче зберегти баланс
Спортивний директор "каталонців" Кіке Карсель сподівається знайти "золоту середину", щоб і підзаробити на трансферах, і зберегти сильну команду для майбутніх виступів у Лізі чемпіонів.
Наша мета – зберегти максимальну кількість гравців, але ми відкриті до пропозицій. І я не впевнений, що багато гравців хочуть покинути нашу команду. Вони щасливі у Жироні, а гроші не завжди розв'язують усі питання,
– розповів Карсель.
Зокрема він зазначив, що попри гру в Лізі чемпіонів вони намагатимуться не погіршувати результати в Ла Лізі, оскільки від чемпіонату залежатиме участь у майбутніх єврокубках.
Статистика українців у сезоні-2023/2024
- У поточному сезоні Артем Довбик провів 39 матчів за Жирону в усіх турнірах, у яких забив 24 голи та віддав 10 асистів. Його чинна угода з каталонцями розрахована до 30 червня 2028 року.
- Віктор Циганков, своєю чергою, зіграв 34 матчі, де забив 8 голів та передав 7 результативних передач.