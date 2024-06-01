У сезоні-2023/2024 Роман Яремчук виступав на правах оренди за Валенсію. Однак права на гравця має бельгійський Брюгге.

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Куди перейде Яремчук

Український футболіст покине Валенсію, однак не повернеться до Брюгге, оскільки клуб націлений продати нападника. Бельгійці вже провели перемовини з турецьким Трабзонспором. Клуби навіть обговорили ціну трансферу.

Сам Яремчук задоволений таким варіантом. Українець провів розмову з головним тренером турецького клубу, Абдуллою Авчі, після чого Роман висловив бажання приєднатися до Трабзонспорома.

Відзначимо. Наразі Роман Яремчук разом зі збірною готується до Євро-2024, а також товариських матчів напередодні турніру.

Статистика Романа Яремчука у сезоні-2023/2024