Артем Довбик отметил, что примет решение о возможной смене клуба после Евро-2024. В частности и Виктор Цыганков пока сосредоточен на выступлениях за сборную, однако не включает ухода из Жироны.

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Жирона хочет сохранить баланс

Спортивный директор "каталонцев" Кике Карсель надеется найти "золотую середину", чтобы и подзаработать на трансферах, и сохранить сильную команду для будущих выступлений в Лиге чемпионов.

Наша цель – сохранить максимальное количество игроков, но мы открыты к предложениям. И я не уверен, что многие игроки хотят покинуть нашу команду. Они счастливы в Жироне, а деньги не всегда решают все вопросы,

– рассказал Карсель.

В частности он отметил, что несмотря на игру в Лиге чемпионов они будут стараться не ухудшать результаты в Ла Лиге, поскольку от чемпионата будет зависеть участие в будущих еврокубках.

Отметим. Артем Довбык благодаря результатам за Жирону стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и получил награду Пичичи.

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