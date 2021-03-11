Нестримний Голанд та рятівник Навас: кандидати на звання найкращого гравця тижня ЛЧ

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів принесли чимало розкішних моментів, які гідні уваги. УЄФА розпочав традиційне голосування за найкращого гравця тижня.

Тиждень у Лізі чемпіонів приніс дві сенсації. Спершу Ювентус несподівано вилетів від Порту, а згодом Барселона не змогла пробити міцний захист ПСЖ, який не дозволив каталонцям вийти у наступне коло турніру.

До теми Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу

УЄФА відзначив чотирьох футболістів, які будуть мати шанс отримати звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Хто серед кандидатів

Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)

Сержіу Олівейра (Порту)

Кейлор Навас (ПСЖ)

Фабінью (Ліверпуль)

Голкіпер ПСЖ став справжнім рятівником команди. Він не лише виконав за матч проти Барселони 9 сейвів, а й парирував пенальті від самого Ліонеля Мессі.

Якщо брати до уваги Голанда та Олівейру, то обидва футболісти оформили дублі у воротах Севільї та Ювентуса відповідно. А Ерлінгу навіть вдалось побити декілька рекордів Ліги чемпіонів. Півзахисник Ліверпуля Фабінью завдяки гарній грі став одним із найкращих на полі.

після матчів 16 – 17 березня.

Клуби цих чотирьох гравців продовжать боротьбу в 1/4 фіналу турніру. Ще чотири чвертьфіналісти визначаться