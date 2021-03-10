У вівторок, 9 березня, Боруссія Дортмунд зіграла у бойову нічию з Севільєю у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Елінг Голанд відзначився дублем за "джмелів" та побив відразу два рекорди турніру.

У двох таймах норвезький форвард відзначився по одному разу. Спершу на 35 хвилині Ерлінг відгукнувся на передачу у воротарському майданчику та пробив вже у порожні ворота. Він розмочив нулі на табло.

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Дубль Голанда

Подвоїв перевагу Голанд вже у другому таймі. На 54-хвилині. Нападник протиснув суперника у штрафному та забив з неймовірно гострого кута. Однак суддя угледів порушення правил ще у попередньому епізоді на Голанді, скасував взяття воріт та призначив пенальті.

До позначки підійшов сам Голанд, але забити з першого разу йому не вдалось. Тут знову у центрі уваги опинився арбітр. Він побачив, що голкіпер вийшов з лінії воріт ще до удару та вказав повторити 11-метровий удар. Знову пробивати взявся норвежець, але цього разу вже не схибив – 2:0.

Рекорди Ліги чемпіонів

Голанд став першим футболістом в історії турніру, який забивав більше одного гола в чотирьох матчах ЛЧ поспіль. До цього він не лише відзначився у двох матчах у ворота Севільї, а ще й двічі поспіль забивав два голи у володіння Брюгге.

Також йому вдалось побити рекорд француза Кіліана Мбаппе, в активі якого було 19 голів. Для Ерлінга це вже 19 та 20 гол у турнірі.

До слова, у підсумку Севілья відзначилась двічі та завершила матч бойовою нічиєю 2:2. Однак Боруссія виграла протистояння із загальним результатом 5:3.

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