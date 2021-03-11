Барселона 10 березня зіграла матч-відповідь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Ліонель Мессі не забив пенальті, але повинен був перебити 11-метровий удар.

Пенальті Мессі

За рахунку 1:1 каталонський клуб отримав 100% нагоду вийти вперед у рахунку та переламати хід поєдинку. Курзава зачепив Грізманна у своєму штрафному. Форвард Барселони миттєво впав на газон з гримасою болю на обличчі. Арбітр вказав на 11 метрів.

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До позначки підійшов Ліонель Мессі, але потужний удар аргентинця по центру у стрибку ногами парирував Кейлор Навас. Форвард був шокований таким поворотом подій. На перерву команди пішли за рівного рахунку.

Помилка арбітра

Цікаво, що головний суддя зустрічі Ентоні Тейлор вказав продовжити гру, хоча повинен був повторно дати пробити аргентинському нападнику. У тому епізоді ще до удару Лео гравець ПСЖ Марко Верратті порушив процедуру виконання пенальті. 28-річний італієць не дотримався відстані, а потім вступив у гру та першим опинився на м'ячі після сейву Наваса, вибивши його за межі поля.

Відеоасистенти Тейлора перевірили пенальті на дотримання правил від голкіпера ПСЖ, чи той був до удару не вийшов за лінію воріт, але не звернули уваги на дії Верратті і не повідомили про це головному арбітру.

У другому таймі каталонський клуб володів тотальною перевагою, але вилити це у бодай один гол не вдалось. Матч завершився нічиєю 1:1. Якби Мессі забив із пенальті все могло б скластись інакше. Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів на стадії 8 фіналу. ПСЖ йде далі у турнірі.

Відео незабитого пенальті Мессі