Італія забере трофей з-під носа Англії на очах фанатів суперника: прогноз фіналу Євро-2020

Збірні Італії та Англії 11 липня позмагаються за трофей Євро-2020. Букмекери дали прогноз на фінал між "скуадра адзуррою" та кривдником України у чвертьфіналі.

Фінальне протистояння Євро-2020

На шляху до фіналу Італія та Англія зіткнулись з труднощами. "Скуадра адзурра" лише у серії післяматчевих пенальті здолала іспанців (4:2). Основний та додатковий час зустрічі завершився мировою 1:1.

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Данія дала гідний бій англійській збірній. Але скандальний епізод із пенальті на Рахіму Стерлінгу поставив крапку у матчі. Суддя з Нідерландів поставив там пенальті, де його взагалі не було. Лідер Англії картинно впав у штрафному суперника.

Слід відзначити, що голкіпер Данії Каспер Шмейхель парирував удар Гаррі Кейна з 11 метрів, але не встиг зреагувати на добивання форварда. У підсумку – 2:1 перемога англійців в овертаймах.

Відзначимо, що під час пенальті один з фанатів Англії світив лазером в обличчя воротаря Данії.

Коли падав Стерлінг на полі були два м'ячі.

Історія протистоянь

Фінал Євро-2020 Італія – Англія відбудеться 11 липня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Збірні зіграли між собою 27 матчів, у яких Італія здобула 10 перемог при 8 звитягах Англії та 9 мирових. Востаннє команди грали між собою у 2018 році, у контрольному поєдинку була зафіксована нічия 1:1.

Що прогнозують букмекери Favbet

Англія несподівано для усіх стала фаворитом фіналу з італійцями. Їх звитягу оцінюють у 2,69. На звитягу Італії можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,05. Обидві збірні будуть грати лише на перемогу. Тому не виключено, що в основний час ми побачимо нічию – 3,05.

Перевагу команді Гарета Саутгейта віддають через те, що команда гратиме на рідному стадіоні "Вемблі", що у Лондоні. Хоча смугу невезіння англійців ніхто не скасовував. Швидше за все команди вирішать володаря трофею ще в основний час.

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З яким рахунком завершиться фінал Євро-2020

Перемога Англії з мінімальним рахунком 0:1 оцінена у 6,10

Звитяга команди Роберто Манчіні із таким же рахунком – 6,70

Першими нулі на табло розмочать англійські футболісти – 2,03. На те, що першою у грі своїх фанатів потішить "скуадра адзурра"стоїть коефіцієнт 2,22. Чи буде у грі пенальті? Так – 2,70. Ні – 1,42.

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