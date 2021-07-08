Англія – Данія 2:1

Голи: К'єр, 39 (авт), Кейн, 104 – Дамсгор, 30

Незабитий пенальті: Кейн, 104 (Англія)

Дивіться також Італія вистраждала перемогу над Іспанією по пенальті та зіграє у фіналі Євро-2020: відео

Для Англії стадія 1/2 фіналу до матчу з Данією залишалася найкращим результатом на чемпіонатах Європи. "Три леви" двічі доходили до півфіналу та неодмінно програвали.

Востаннє це сталося у 1996 році. Тоді вирішальний пенальті у матчі з Німеччиною не зміг реалізувати чинний тренер англійців Гарет Саутгейт.

Щодо Данії, то скромні скандинави створили справжнє диво на Євро-1992 і виграли турнір. Щоправда, відтоді Данія більше не доходила до вирішальних стадій.

У плей-офф Євро-2020 Англія вибила Німеччину та Україну. Натомість Данія здолала Уельс та Чехію.

Англія на правах господаря агресивно розпочала поєдинок та зробила декілька небезпечних підходів до володінь Шмайхеля. Данія огризнулася красивою комбінацією, після якої Дамсгор майже вийшов на рандеву з Пікфордом.

На 13 хвилині Стерлінг завдав перший удар у площину воріт. Рахіму вдалося пробити з меж штрафного, але удар виявився досить слабким і Шмайхель забрав м'яч до рук. Данія тут же відповіла ударами Хойб'єрга та Бретвейта.

Данії вдалося перехопити ініціативу та вести гру. На 25 хвилині Дамсгор створив собі хороший момент. Діамант данців завдав красивого обвідного удару, але не влучив у площину воріт.

Шалений гол Дамсгора

Перевага Данії втілилася у гол, який витікав з логіки гри. М'ячу у ворота англійців нічого серйозного не передувало. Спершу Данія заробила штрафний, під час виконання якого Шоу затримав Крістенсенса. Арбітр помітив порушення і призначив ще один стандарт, але з більш гострої позиції.

Здавалося, що Пікфорд вибудував хорошу стінку, але вона ніяким чином не налякала Дамсгора. Міккель завдав потужного удару майже під поперечину. Воротар Англії не зумів відбити м'яч.

Відео голу Дамсгора



Англія увімкнула максимальну швидкість і створила два гострі моменти. Обидві атаки пройшли через правий фланг атаки англійців. Спершу Кейн прострілив на Стерлінга, але той з близької відстані дивом не переграв Шмайхеля.

Та вже в наступній атаці м'яч таки побував у сітці воріт данців. Кейн віддав чудовий розрізний пас у штрафний на Сака, який прострілив уздовж лінії воріт на Стерлінга. М'яч у власні ворота спрямував К'єр.

Відео автоголу К'єра

Англія намагалася дотиснути Данію ще в першому таймі, однак команди пішли на перерву за рівного рахунку.

Після перерви перший момент знову мала Данія. Дольберг потужно пробив у нижній кут, але Пікфорд відбив м'яч. Та потенційний гол Дольберга б не зарахували через офсайд.

Ангія відповіла моментом у Магвайра: захисник МЮ головою пробив у нижній кут після навісу зі штрафного. Шмайхель здійснив ефектний порятунок, відбивши м'яч.

Це цікаво Британці зібрали 50 тисяч доларів для німецької вболівальниці, яку образили англійські фанати

Після гострого моменту в суперника Данія знайшла в собі сили відповісти. Нестримний Дольберг з-за меж штрафного пробив з-під Стоунза, однак в руки Пікфорду.

До середини другого тайму Англія вже контролювала хід гри. Данії все менше вдавалося контролювати м'яч, а про контратаки годі й говорити. Втім, Англія ближче до кінця тайму також зменшила оберти. У підсумку команди не змогли визначити сильнішого в основний час гри!

Контроверсійна розв'язка

В овертаймі Англія наче отримала новий заряд і почала затискати данців, які відверто грали на відбій.

Спершу Кейн з меж штрафного пробив з гострого кута. Шмайхель знову був на висоті, після чого першими на м'ячі були захисники Данії.

На 98 хвилині Гріліш завдав потужного удару здалеку, отримавши багато простору. Шмайхель не без проблем зумів відбити м'яч.

Арбітр матчу Данні Маккелі на 104 хвилині призначив сумнівний пенальті у ворота Данії. Рахім Стерлінг картинно впав у штрафному майданчику – спірний одинадцятиметровий. Слід зауважити, що Англія проводила атаку, коли на полі був другий м'яч.

Виконати пенальті вирішив Гаррі Кейн. Нападник пробив у правий кут, але Шмайхель відбив м'яч. На жаль для данців, Кейн був першим на добиванні та вперше вивів Англію вперед.

Відео голу Кейна



У другій 15-хвилинці вже Данія контролювала м'яч, коли Англія тягнула час, грала на відбій та намагалася контратакувати. Данія майже не мала можливостей для голу. Бретвейт не використав напівмомент, коли отримав шанс пробити з-за меж штрафного.