Фінальне протистояння Євро-2020
На шляху до фіналу Італія та Англія зіткнулись з труднощами. "Скуадра адзурра" лише у серії післяматчевих пенальті здолала іспанців (4:2). Основний та додатковий час зустрічі завершився мировою 1:1.
До теми Все або нічого: анонс фіналу Євро-2020 Італія – Англія
Данія дала гідний бій англійській збірній. Але скандальний епізод із пенальті на Рахіму Стерлінгу поставив крапку у матчі. Суддя з Нідерландів поставив там пенальті, де його взагалі не було. Лідер Англії картинно впав у штрафному суперника.
Слід відзначити, що голкіпер Данії Каспер Шмейхель парирував удар Гаррі Кейна з 11 метрів, але не встиг зреагувати на добивання форварда. У підсумку – 2:1 перемога англійців в овертаймах.
- Відзначимо, що під час пенальті один з фанатів Англії світив лазером в обличчя воротаря Данії.
- Коли падав Стерлінг на полі були два м'ячі.
Історія протистоянь
Збірні зіграли між собою 27 матчів, у яких Італія здобула 10 перемог при 8 звитягах Англії та 9 мирових. Востаннє команди грали між собою у 2018 році, у контрольному поєдинку була зафіксована нічия 1:1.
Що прогнозують букмекери Favbet
Англія несподівано для усіх стала фаворитом фіналу з італійцями. Їх звитягу оцінюють у 2,69. На звитягу Італії можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,05. Обидві збірні будуть грати лише на перемогу. Тому не виключено, що в основний час ми побачимо нічию – 3,05.
Перевагу команді Гарета Саутгейта віддають через те, що команда гратиме на рідному стадіоні "Вемблі", що у Лондоні. Хоча смугу невезіння англійців ніхто не скасовував. Швидше за все команди вирішать володаря трофею ще в основний час.
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З яким рахунком завершиться фінал Євро-2020
- Перемога Англії з мінімальним рахунком 0:1 оцінена у 6,10
- Звитяга команди Роберто Манчіні із таким же рахунком – 6,70
Першими нулі на табло розмочать англійські футболісти – 2,03. На те, що першою у грі своїх фанатів потішить "скуадра адзурра"стоїть коефіцієнт 2,22. Чи буде у грі пенальті? Так – 2,70. Ні – 1,42.
Хто стане автором голу, який може принести трофей чемпіонату Європи-2020
- Найкращі шанси у нападника Англії Гаррі Кейна – 2,30. Результативний удар головного актора зустрічі з Данією Рахіма Стерлінга оцінений у 3,10.
- За італійців можуть забити Чіро Іммобіле та Андреа Белотті – 3,10 та 3,60 відповідно.