Финальное противостояние Евро-2020

На пути к финалу Италия и Англия столкнулись с трудностями. "Скуадра адзурра" лишь в серии послематчевых пенальти одолела испанцев (4:2). Основное и дополнительное время встречи завершилось мировой 1:1.

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Дания дала достойный бой английском сборной. Но скандальный эпизод с пенальти на Рахиме Стерлинге поставил точку в матче. Судья из Нидерландов поставил там пенальти, где его вообще не было. Лидер Англии картинно упал в штрафной соперника.

Следует отметить, что голкипер Дании Каспер Шмейхель парировал удар Гарри Кейна с 11 метров, но не успел среагировать на добивание форварда. В итоге – 2:1 победа англичан в овертайме.

Финал Евро-2020 Италия – Англия состоится 11 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

История противостояний

Сборные сыграли между собой 27 матчей, в которых Италия получила 10 побед при 8 побед Англии и 9 мировых. Последний раз команды играли между собой в 2018 году, в контрольном поединке была зафиксирована ничья 1:1.

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Англия неожиданно для всех стала фаворитом финала с итальянцами. Их победа оценивается в 2,69. На победу Италии можно сделать ставку с коэффициентом 3,05. Обе сборные будут играть только на победу. Поэтому не исключено, что в основное время мы увидим ничью – 3,05.

Предпочтение команде Гарета Саутгейта отдают за того, что команда будет играть на родном стадионе "Уэмбли", что в Лондоне. Хотя полосу невезения англичан никто не отменял. Скорее всего команды решат обладателя трофея еще в основное время.

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С каким счетом завершится финал Евро-2020

Победа Англии с минимальным счетом 0:1 оценена в 6,10

Победа команды Роберто Манчини с таким же счетом – 6,70

Первыми нули на табло размочат английские футболисты – 2,03. На то, что первыми в игре своих фанатов порадует "скуадра адзурра" стоит коэффициент 2,22. Будет ли в игре пенальти? Да – 2,70. Нет – 1,42.

Кто станет автором гола, который может принести трофей чемпионата Европы-2020