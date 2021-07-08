Арбітр матчу створив свої правила

Збірна Англії завдяки скандальному 11-метровому удару вийшла у фінал Євро-2020. Переможний гол з пенальті забив Гаррі Кейн. А головною зіркою того вечора став лідер англійців Рахім Стерлінг.

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У епізоді із призначенням пенальті головний арбітр з Нідерландів Данні Маккелі навіть не звернув увагу на те, що на футбольному полі були відразу два м'ячі. У таких ситуаціях суддя миттєво повинен призупинити гру та попросити забрати один м'яч за межі поля.

Стерлінг пробігав з м'ячем поруч з іншим, але арбітри не зупинили гру. Уболівальники також ставлять собі запитання: "Чому рефері не зупинив гру?".