Арбітр матчу створив свої правила
Збірна Англії завдяки скандальному 11-метровому удару вийшла у фінал Євро-2020. Переможний гол з пенальті забив Гаррі Кейн. А головною зіркою того вечора став лідер англійців Рахім Стерлінг.
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У епізоді із призначенням пенальті головний арбітр з Нідерландів Данні Маккелі навіть не звернув увагу на те, що на футбольному полі були відразу два м'ячі. У таких ситуаціях суддя миттєво повинен призупинити гру та попросити забрати один м'яч за межі поля.
Стерлінг пробігав з м'ячем поруч з іншим, але арбітри не зупинили гру. Уболівальники також ставлять собі запитання: "Чому рефері не зупинив гру?".
- Нагадаємо, що голкіпер Данії Петер Шмейхель вгадав напрямок удар Кейна з 11 метрів. Однак із добиванням нападника Англії не впорався. Гол Кейна приніс перемогу англійцям з рахунком 2:1 та вивів команду у фінал Євро-2020.
- У вирішальному матчі підопічні Гаррі Саутгейта зіграють проти Італії. Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.