Схоже, що президент УЄФА Александер Чеферін не очікував такого об'єднання футбольних асоціацій навколо повернення юнацьких команд із країни-агресора. Україна попросила переглянути дане рішення та оголосила бойкот змагань, до яких будуть допущені росіяни, до якого вже доєднались декілька інших збірних.

До теми Норвегія приєдналася до бойкоту скандального рішення УЄФА допустити росіян

Плюс ще одна країна до бойкоту

Велика Британія першою вступили у бойкот від Української асоціації футболу. Слідом за нею туди вступили Польща та Латвія. У той же день цей список поповнили збірні із Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії.

Цікаво, що саме Швеція буде господаркою юнацького жіночого Євро-2024 U-17. Організатори змагань вже оголосили, що не допустять до фінальної частини російську збірну навіть якщо та відбереться туди через кваліфікацію.

Тепер до цього вже чималого списку додала Ірландія, як відмовилась грати проти російських суперників будь-якої вікової категорії.

На засіданні правління Футбольної асоціації Ірландії вчора ввечері було одностайно погоджено підтвердити нашу чітко сформульовану позицію про те, що жодна представницька команда Ірландії в будь-якій віковій групі не буде грати проти будь-якої команди з Росії в будь-яких змаганнях в цей час,

– йдеться у заяві.

Чекаємо нових бідкань від росіян.

І це в УЄФА оголосили після того, як Чеферін заявляв, що на міжнародній футбольній арені не буде представників ворожої країни, допоки в Україні триватиме війна проти Росії.