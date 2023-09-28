Рішення УЄФА негативно сприйняли міжнародні футбольні асоціації. Не лише Україна вирішила бойкотувати усі юнацькі змагання, де гратимуть російські команди U-17. До синьо-жовтої сторони вже доєдналось декілька країн.

До теми Удар нижче пояса: нові європейські асоціації доєднались до бойкоту змагань через божевілля УЄФА

Не допустять ворожих представників

Першою свою солідарність проявила Англія, за нею Польща та Латвія. Згодом стало відомо про ще три європейські країни, які готові разом із Україною не грати проти повернених росіян. Мова йде про Швецію, Данію та Фінляндію.

До цього всього ще й вже точно жіноча збірна Росії U-17 не візьме участь на Євро-2024 навіть у випадку, якщо туди проб'ється через кваліфікаційний раунд. Шведські організатори не хочуть псувати футбольне свято пропагандистами.

На думку виконавчої ради, шведські збірні (дорослі та юнацькі) і надалі не повинні проводити матчі проти Росії ані у Швеції, ані за її межами. У травні 2024 року фінал чемпіонату Європи U-17 відбудеться у Швеції, і ми не допустимо до участі в цьому турнірі збірну Росії, якщо вона пройде кваліфікацію,

– йдеться у заяві шведського футбольного союзу.

Російським командам вже ніде не раді. Звісно, окрім Білорусі та мізерної кількості союзниць країни-териториста.

До слова, юнацьке жіноче Євро-2024 відбуватиметься у Швеції з 5-го по 18-те травня 2024 року.

Відзначимо, що повернення юнацьких російських команд стало після того, як президент УЄФА Александер Чеферін запевнив, що жодних росіян не буде на міжнародній арені до закінчення війни в Україні. Але Чеферін вирішив змилостивитись перед росіянами.