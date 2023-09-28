Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняла рішення допустити юнацькі збірні Росії U-17 до міжнародних змагань. Така амністія країні-агресору не сподобалася низці європейських федерацій.

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Норвегія чекає кращих рішень від УЄФА

Не збираються грати з росіянами в одному турніри норвезькі команди. Відповідне рішення було опубліковано на сайті Норвезької федерації футболу.

"Ми не знали, що цим питанням повинна займатися УЄФА, і ми повинні очікувати кращих рішень від УЄФА в такому важливому питанні. Ми дотримуємося нашої позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських команд, поки триває війна.

Це ставлення, яке об’єднує весь норвезький спорт у солідарності з Україною, і яке також слід розглядати як частину санкцій, навколо яких об“єдналась Європа.

В основному ми підтримуємо позицію, що діти не повинні бути вигнані з футболу чи інших арен через дії дорослих і влади. Футбол має об’єднувати, а не роз’єднувати.

Однак ми вважаємо, що в цій надзвичайній ситуації надто важко відокремити національний футбол від російського народу та потреби режиму використовувати футбол як частину своєї пропаганди, і що нерозумно робити такий відступ зараз без дослідження того, як у такому рішенні будуть враховані міркування нейтралітету та солідарності.

Ми маємо очікувати кращого управління справами з боку УЄФА у такому важливому та принциповому питанні", – йдеться у повідомленні президентки Норвезької федерації футболу Лізе Клавенесс.

Хто підтримав бойкот рішення УЄФА

Нагадаємо, що одразу свою незгоду з рішенням УЄФА висловила Україна. Першими підтримали нашу позицію родоначальники футболу – англійці. Згодом до бойкоту приєдналися Польща з Литвою. Надалі коаліція союзників України лише збільшувалася.

Свою незгоду з рішенням УЄФА висловили: Швеція, Фінляндія, Естонія та Данія. І от тепер приєдналася ще Норвегія. Тож на цей час проти повернення росіян виступили вже дев'ять країн.