УЄФА оголосила про повернення на міжнародну арену юнацьких команд U-17 із Росії. Команди гратимуть без національної символіки, гімну та на нейтральній території, але це не відбирає у них проросійськість. Це вже другий тривожний дзвіночок для світової футбольної спільноти після того, як на матчі призначили російських суддів. Тепер справа дійшла вже до дитячих команд.

До теми Хочуть повного бойкоту: УАФ різко відреагувала на божевільне повернення росіян від УЄФА

Проявили солідарність з Україною

Це рішення УЄФА дало поштовх новому розголосу. Українська асоціація футболу різко засудила подібне рішення та заговорила про бойкот змагань, де виступатимуть росіяни.

Також українська сторона звернулась до футбольних федерацій інших цивілізованих країн і закликом до бойкоту, який одразу підтримали англійці. Британська сторона запевнила, що не збирається грати проти будь-якої збірної Росії.

Вже наступного дня (27 вересня) ініціативу України підтримали ще дві інші футбольні федерації. Мова йде про Польщу та Латвію, які солідарні з нашою країною у війні проти Росії.

У латвійській футбольній федерації заявили, що не будуть грати проти російських команд, незалежно від місця проведення ігор або форми представництв російських спортсменів. Адже це суперечить чіткій позиції федерації щодо повномасштабної війни, яку в Україні розпочав Владімір Путін. Латвійська федерація буде підтримувати Україну та дотримуватись своєї позиції до закінчення кровопролитної війни.

Федерація ще раз підтверджує, що є і буде єдиною з Україною та українськими колегами у всіх наступних рішеннях. Також Федерація повністю поважає та дотримується процедур, встановлених латвійським законодавством, які стосуються проведення таких ігор або обмежень на допуск таких спортивних команд на територію Латвії,

– йдеться у заяві латвійської федерації.

Щодо Польщі, то божевільне рішення УЄФА прокоментував президент місцевого футбольного союзу Цезарій Кулеша, який не приховує свого здивування від подібного плану організації на чолі з Александером Чеферіном.

Я був здивований вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення,

– написав Кулеша у своїх соцмережах.

Такими почерговими рішеннями УЄФА доводить, що є не кращими за Міжнародний олімпійський комітет, який не заперечує поки що допуск росіян та білорусів на Олімпіаду-2024. Схоже, що з такими темпами уболівальники скоро побачать представників країн-агресорів у Лізі чемпіонів та інших міжнародних турнірах.