Ще три країни відмовились виходити на один газон із російськими командами. Черговими протестуючими стали Данія, Фінляндія та Швеція.

Варте уваги Хочуть повного бойкоту: УАФ різко відреагувала на божевільне повернення росіян від УЄФА

Ніхто не збирається з ними змагатись

УЄФА вирішила "познущатись" із України та всього цивілізованого світу. Спершу європейський союз вирішив дозволити російським арбітрам приступити до роботи на міжнародній арені. УЄФА ж не збирається стояти на місці, не дивлячись на те, що "гальмує". Справа дійшла до юнацьких футбольних команд з країни-агресора U-17, які отримали можливість грати без національної символіки, гімну та на нейтральній території, хоча й це не відбирає у них нагоду працювати на користь тамтешньої пропаганди.

Та от увесь низка країн відразу ж вступилась за Україну, продемонструвавши свою солідарність та небажання підкорюватись несправедливому слову європейського союзу. Спершу до коаліції "не погодження з УЄФА" доєдналась Велика Британія, а вже пізніше й Польща з Литвою. "Угрупування" не закрило двері, тому черговими протестуючими стали Швеція, Фінляндія та Данія.

Футбольна асоціація Швеції не підтримує рішення УЄФА про допуск молодіжних збірних Росії U-17 до змагань УЄФА. Збірні Швеції не повинні грати проти Росії ні у Швеції, ні за кордоном.. Російські та білоруські спортсмени не повинні допускатися до міжнародних змагань, поки триває війна проти України. У травні 2024-го року у Швеції буде організований фінал Чемпіонату Європи U-17. Ми не допускаємо до участі в цьому турнірі збірну Росії, яка могла пройти кваліфікацію,

– йдеться у повідомленні Федерації футболу Швеції.

Фіни, у свою чергу зазначили, що росіяни – їм не суперники: "Наше попереднє рішення все ще в силі: збірні Фінляндії з футболу та футзалу поки що не гратимуть проти російських чи білоруських команд у будь-яких вікових категоріях". Данці виявились повністю солідарними та такими ж жорсткими: "Ми не збираємося бачити збірну Данії у матчах проти збірної Росії, незалежно від вікових категорій. Я хотів би це підкреслити. Наша позиція така ж, якою вона була завжди".