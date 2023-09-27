УЄФА оголосила про закінчення дискваліфікації для юнацьких російських команд U-17. Що неабияк обурило футбольну спільноту. Для УЄФА війна в Україні вже закінчилась?

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УАФ: Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення

Українська асоціація футболу не стала довго зволікати із відповіддю. УАФ різко засуджує відповідне рішення УЄФА.

Українська сторона звертається до міжнародної організації із вимогою повернути все, як було раніше. Тобто не давати жодної можливості російським командам змагатись за межами своїх боліт.

Українські футбольні представники не будуть брати участь у турнірах, де будуть допущені російські суперники.

Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику. Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із РФ від участі в міжнародних змаганнях,

– йдеться на сайті асоціації.

Світовий лідер підтримав позицію України

УАФ звернулась із проханням бойкотувати подібні змагання, де будуть росіяни, до інших міжнародних футбольних асоціацій.

Одна із них вже проявила свою конкретну позицію та солідарність із Україною. Мова йде про Англію, яка є союзницею нашої країни не лише на футбольному фронті.

Ми не підтримуємо позицію повторного допуску Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями. Наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти Росії,

– йдеться у повідомленні FA.

Відзначимо, що команди U-17 із Росії гратимуть на нейтральній території, не будуть грати із національною символікою та чути свій гімн.

Цікаво, що подібна заява УЄФА дуже сильно не збігається із словами президента організації Александера Чеферіна, який раніше запевняв, що Росія не буде повернена до міжнародних змагань, поки в Україні триває повномасштабна війна.