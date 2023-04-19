Інтер – Бенфіка 3:3

Голи: Барелла, 14, Лаутаро Мартінес, 66, Корреа, 78 – Аурснес, 38, Антоніу Сілва, 86, Петар Муса, 90+5

У першому матчі протистояння підопічні Сімоне Індзагі здобули комфортну перемогу з рахунком 2:0. Тож на арені "Сан-Сіро" італійському клубу залишалося лише оформити вихід у півфінал, пише 24 Канал.

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Клас Інтера дався взнаки

Футболісти "нерадзуррі" швидко відкрили рахунок у матчі. На 14-й хвилині Інтер провів фантастичну атаку, яку завершив Ніколо Барелла. Хавбек Інтера отримав пас від Лаутаро Мартінеса і шедевральним ударом закрутив м'яч у ліву дев'ятку. Рахунок на табло став 1:0, а за сумом двох матчів перевага Інтера досягла 3:0.

Проте Бенфіка не збиралася відбувати номер на полі. За 7 хвилин до завершення першого тайму півзахисник лісабонців Фредрік Аурснес ударом головою спрямував м'яч під поперечину воріт Андре Онана. Нелогічний гол став холодним душем для гравців Інтера.

На перерву команди пішли за нічийного рахунку 1:1. Для того, що зрівняти рахунок за сумою двох поєдинків, "орлам" потрібно забивати два голи.

Реалізація гравців "нерадзуррі" та "орлів"

У другому таймі тренер португальців Роджер Шмідт випустив на поле ексгравця Шахтаря Давіда Нереса, сподіваючись переломити хід зустрічі.

Проте третій гол в матчі забили господарі поля. Федеріко Дімарко прострілив на Лаутаро Мартінеса, а чемпіон світу скористався нагодою та пробив під поперечину.

Після забитого голу стало зрозуміло, що саме італійський клуб здобуде путівку до півфіналу. Розгублених португальців добив Хоакін Корреа, який потужним ударом відправив м'яч у правий кут воріт.

На останніх хвилинах, коли міланці дещо розслабилися, Бенфіка зуміла зрівняти рахунок. Результативними ударами відзначилися Антоніо Сілва та Петар Муса. Але ці голи не вплинули на підсумок двобою.

Фінальний свисток арбітра зафіксував бойову нічию 3:3. А це означає, що півфіналі ЛЧ ми станемо свідками міланського дербі.

Відеоогляд матчу Інтер – Бенфіка