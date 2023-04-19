У Мілані місцевий Інтер у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів приймає португальську Бенфіку. Після першого тайму рахунок зустрічі нічийний – 1:1.

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Підопічні Сімоне Індзагі вже на 14-й хвилині відкрили рахунок у зустрічі. Гол шедевр на свій рахунок записав Ніколо Барелла. Проте португальці не збиралися здаватися на милість переможця.

За 7 хвилин до завершення першого тайму хавбек Бенфіки Фредрік Аурснес сміливо вистрибнув назустріч прострілу, який виконав Рафа Сілва. Голкіпер "нерадзуррі" Андре Онана не мав шансів врятувати команду після удару головою з близької відстані, який прямував під поперечину. 1:1 – такого розвитку подій ніхто не очікував.

Відео голу Аурснеса

Зазначимо, що португальцям потрібно забивати ще два голи, щоб перевести гру в овертайм.