Интер – Бенфика 3:3

Голы: Барелла, 14, Лаутаро Мартинес, 66, Корреа, 78 – Аурснес, 38, Антониу Силва, 86, Петар Муса, 90+5

В первом матче противостояния подопечные Симоне Индзаги одержали комфортную победу со счетом 2:0. Так что на арене "Сан-Сиро" итальянскому клубу оставалось лишь оформить выход в полуфинал, пишет 24 Канал.

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Класс Интера сказался

Футболисты "нерадзурри" быстро открыли счет в матче. На 14-й минуте Интер провел фантастическую атаку, которую завершил Николо Барелла. Хавбек Интера получил пас от Лаутаро Мартинеса и шедевральным ударом закрутил мяч в левую девятку. Счет на табло стал 1:0, а по сумме двух матчей преимущество Интера достигло 3:0.

Однако Бенфика не собиралась отбывать номер в поле. За 7 минут до завершения первого тайма полузащитник лиссабонцев Фредрик Аурснес ударом головой направил мяч под перекладину ворот Андре Онана. Нелогичный гол стал холодным душем для игроков Интера.

На перерыв команды ушли при ничейном счете 1:1. Для того что сравнять счет по сумме двух поединков, "орлам" нужно забивать два гола.

Реализация игроков "нерадзурри" и "орлов"

Во втором тайме тренер португальцев Роджер Шмидт выпустил на поле экс-игрока Шахтера Давида Нереса в надежде переломить ход встречи.

Однако третий гол в матче забили хозяева поля. Федерико Димарко прострелил на Лаутаро Мартинеса, а чемпион мира воспользовался случаем и пробил под перекладину.

После забитого гола стало ясно, что именно итальянский клуб получит путевку в полуфинал. Растерянных португальцев добил Хоакин Корреа, мощным ударом отправивший мяч в правый угол ворот.

На последних минутах, когда миланцы несколько расслабились, Бенфика сумела сравнять счет. Результативными ударами отличились Антонио Силва и Петар Муса. Но эти голы не повлияли на результат поединка.

Финальный свисток арбитра зафиксировал боевую ничью 3:3. А это значит, что в полуфинале ЛЧ мы станем свидетелями миланского дерби.

Видеообзор матча Интер – Бенфика