У вівторок та середу, 18-19 квітня, проходять матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. За їх підсумками стане відомо, хто складе півфінальні пари турніру, пише 24 канал.

До теми Мудрик залишиться без Ліги чемпіонів: Реал вдруге здолав Челсі та вийшов у півфінал – відеоогляд

В перших іграх стадії одразу визначились фаворити. Реал, Інтер, Манчестер Сіті та Мілан здобули сухі перемоги над суперниками, але розгромно це зробив лише МанСіті.

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

Реал – Челсі 2:0

Мілан – Наполі 1:0

Бенфіка – Інтер 0:2

Манчестер Сіті – Баварія 3:0

Для Реала не стало проблемою захистити свій результат проти кризового Челсі. Команда Анчелотті обыграла Челсі з аналогічним рахунком і вийшла у 11-ий півфінал у 13-ти останніх сезонах ЛЧ.

Відеоогляд матчу Челсі – Реал:

До неї доєднався і Мілан. Команда Піолі після мінімальної перемоги вдома першою забила Наполі і в гостях. Перевага у другому таймі була на боці неаполітанців, але їм треба було забивати двічі. І якщо Осімхен таки вразив ворота Меньяна, то Кварацхелія пенальті не реалізував. Тому далі йдуть "россонері"

Читайте також Мілан залишив за бортом ЛЧ лідера Серії А: "россонері" вимучили нічию з Наполі – відеоогляд

Другі матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

Челсі – Реал 0:2

Наполі – Мілан 1:1

Інтер – Бенфіка

Баварія – Манчестер Сіті

Таким чином у півфіналі мадридський Реал зустрінеться із Манчестер Сіті або Баварією, а Мілан поміряється силами з Інтером чи Бенфікою. Поєдинки 1/2 фіналу пройдуть 9-10 та 16-17 травня, а фінал призначений на 10 червня у Стамбулі.