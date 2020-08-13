У матчі між "Аталантою" та ПСЖ 12 серпня визначився перший учасник півфіналу Ліги чемпіонів. Ним став ПСЖ. Перемогу французька команда вирвала вже у компенсований арбітром час, забивши двічі.

Аталанта – ПСЖ 1:2

Голи: Пашаліч, 27 – Маркіньос, 90, Чупо-Мотінг, 90+3

У цьому матчі ПСЖ святкував своє 50-ліття – клуб було засновано 12 серпня 1970 року злиттям двох клубів – "Париж" та "Стад Сент-Жермен".

ПСЖ та "Аталанта" до цього ніколи не грали один проти одного.

Перед цим матчем в ПСЖ одразу декілька гравців не могли зіграти через травми. З травмою і головний тренер команди Томас Тухель – в нього перелом стопи. Мбаппе відновився, але залишився в запасі. Ді Марія та Верраті пропускали гру через дискваліфікацію.

Активний початок

Командам першим випало відкривати раунд плей-офф матчами в Португалії. І зробили вони це доволі активно. Вже за декілька стартових хвилин рахунок могла відкрита кожна з команд. На небезпечний удар Гомеса ПСЖ відповів моментом Неймара. Бразилець вийшов мало не сам на сам на ворота суперників, але відправи м'яч повз рамку.

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На 10-й хвилині "Аталанта" могла забивати – Гетебор потужно пробивав головою, м'яч відбився від газону та летів у ворота, але Навас врятував. Згодом він ще раз зробив чудовий сейв, коли Кальдара пробивав головою, перебуваючи спиною до воріт. Але цього разу зафіксували офсайд.

А всередині першого тайму і Навас не врятував. Гравці "Аталанти" провели швидке переведення м'яч від одного до іншого, аж поки він не потрапив до Пашаліча – удар півзахисника був потужний та точний.

Вже за хвилину рахунок міг бути рівним. Неймар прокинув посеред ніг автору голу Пашалічу в центрі поля, обіграв ще двох суперників та потужно пробив у кут воріт. Лічених сантиментів не вистарчило, щоб влучити в площину воріт.

Незадовго до кінця першого тайму Неймар змарнував чергову нагоду – цього разу помилився Гетебор, але бразилець знову пробив повз ворота.

У другому таймі "Аталанта" і надалі намагалася контролювати гру, збільшивши свою перевагу. на 60-й хвилині на поле навіть вийшов Маліновський. Але до кінця матчу українець створив лише один гольовий момент для партнера.

Результативні заміни

Такий перебіг подій на полі не надто задовільняв Тухеля. Тож він вдався до декількох замін. Одна з них стала вимушеною – замість воротаря Наваса на поле вийшов Ріко. А разом з ним і Чупо-Мотінг, який замінив Ікарді. Мбаппе на поле вийшов хвилинами раніше.

Це змінило гру ПСЖ, і в парижан почали з'являтися моменти попереду. Однак доволі надійно у воротах діяв Спортьєлло.

Нокаут в кінці матчу

Та ПСЖ вдалося не лише зрівняти рахунок у цьомуматчі, але й вирвати перемогу. Сталося це вже у компенсований арбітром час. Споачтку Неймар отримав закидання у штрафний майданчик і в дотик скинув під удар партнеру. Ним виявився центральний захисник Маркіньос, який підключився до атаки.

А вже через три хвилини Чупо-Мотінг в дотик замкнув простріл Мбаппе та вивів ПСЖ вперед.

Команди переграли майже сім хвилин з п'яти компенсованих. Але зрівняти рахунок "Аталанті" не вдалося. Італійська команда вилітає з Ліги чемпіонів. А разом з нею і Маліновський.

Відеоогляд матчу Аталанта – ПСЖ