13 серпня "Лейпциг" приймав "Атлетіко" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Німці вирвали перемогу наприкінці зустрічі.

Лейпциг – Атлетіко 2:1

Гол: Ольмо, 51, Адамс, 88 – Жоау Фелікс, 71 (пен.)

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Перед матчем

"Атлетіко" ударно провів післякарантинну частину сезону, видавши 11-ти матчеву безпрограшну серію в Прімері. На попередньому етапі "матрацники" вибили з розіграшу чинного переможця Ліги чемпіонів "Ліверпуль" і вважаються фаворитом в матчі з німецькою командою.

Підопічні Нагельсманна після паузи в Будеслізі грали дуже нерівно, часто втрачаючи очки в матчах з командами нижчого рівня, не тільки не зумівши нав'язати боротьбу "Баварії", а й поступившись другим місцем дортмундській "Боруссії".

Перервана серія "Атлетіко"

Команди досить агресивно почали матч і одразу створили декілька гострих моментів. На 14-й хвилині прорвали оборону суперника іспанці, Лоді скинув м'яч на Карраско, який метрів з дванадцяти потужно пробив у ближній кут, після чого Гулачі перевів м'яч на кутовий.

Одразу після подачі кутового Хіменес пробивав головою з кількох метрів, але удар був заблокований, після чого хтось з іспанців впав у штрафному, "Атлетіко" вимагав пенальті.

Після цього натиск стих. Наприкнці тайму був хороший удар від Упамекано, після навісу з корнера пробив він головою, Але Облак все ж справився.

У другій половині матчу німцям вдалося відкрити рахунок. На 51-й хвилині Забітцер від бічної лінії штрафної навісив ближче до лінії воротарського, звідки Ольмо головою переправив м'яч у дальній від Облака кут – 1:0.

На 73-й хвилині "Атлетіко" отримав ідеальний шанс зрівняти рахунок. І скористався ним. У контратаці увірвався в штрафну Феліш, де був збитий Клостерманом – арбітр одразу призначив пенальті.

Жоау Фелікс холоднокровно реалізував пенальті, пробивши в правий від голкіпера кут, Гулачі до м'яча не дотягнувся.

Все ж, доля матчу вирішалися ще у основний час. За 2 хвилини до кінця основного часу "Лейпциг" забив вирішальний м'яч. Тайлер Адамс після пасу з флангу обробив м'яч і сильно пробив, рикошет від захисника і м'яч залетів у ворота – 2:1.

Таким чином, "Лейпциг" вперше в історії вийшов у півфінал Ліги чемпіонів та зіграє проти ПСЖ, який днем раніше вирвав перемогу в "Аталанти".

Лейпциг – Атлетіко огляд матчу